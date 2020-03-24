За допомогою мобільних операторів планують перевіряти самоізоляцію українців — Геращенко

Правоохранители могут начать контроль самоизоляции украинцев из-за вспышки коронавируса с помощью данных мобильных операторов.

Об этом написал заместитель главы МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

"Десятки тысяч участковых и патрульных полицейских приступают к массовому выборочному контролю соблюдения карантина. От этого без преувеличения зависит будущее борьбы с эпидемией коронавируса. Не исключаю, что этих мер будет недостаточно и по примеру Южной Кореи, Израиля и Польши государству придется обратиться к мобильным операторам и банкам, чтобы осуществлять контроль за условиями карантина через мониторинг мобильных сетей, - написал Геращенко.

По его словам, полиция начала получать данные от пограничников по десятках тысяч украинцев, которые подписали личные обязательства о 14 дневном карантине путем самоизоляции.

Геращенко напомнил, что за нарушение данного обязательства предусмотрен штраф в размере от 17 до 34 тысяч гривен.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса Кабмин ввел карантин, который продлится до 3 апреля 2020 года.

Согласно данным МОЗ, по состоянию на 23 марта в Украине зарегистрировано 73 случая Cоvid-19.

Напомним, в Украине могут ввести более жесткие ограничительные меры по борьбе с коронавирусом. В частности, в МВД не исключают, что будет введен "тотальный полный карантин", когда будут работать только критически необходимы предприятия, а все украинцы должны находиться дома и выходить на улицу только при наличии пропуска или в магазин или аптеку. Подобные методы использовали в Китае и подобные мероприятия действуют на юге Италии.