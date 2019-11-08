За Дубневича внесли 100 миллионов гривен залога еще до ареста - адвокат

За нардепа Ярослава Дубневича внесли 100 миллионов гривен залога еще до ареста, но его все равно этапировали в СИЗО.

Об этом в пятницу, 8 ноября, заявил адвоката Дубневича Алексей Шевчук, пишет УП.

"Ярослава Дубневича не имели права вчера задерживать, потому что за него до момента оглашения решения суда внесли залог. Ярослав Дубневич еще вчера выполнил решение суда. Вчера серьезное преступление совершили сотрудники НАБУ. Потому что, когда в суде им показали платежки о внесенном залог, они взяли человека и повезли в СИЗО. В решении суда нет ни одного пункта о том, что сотрудникам НАБУ разрешено этапировать Дубневича. Также в решении нет ни слова о Лукьяновском СИЗО", - заявил адвокат.

По словам Шевчука, залог вносили 6 и 7 ноября несколько человек. И по состоянию на момент вынесения решения АП ВАКС - за Дубневича внесли 100 миллионов гривен залога - на 10 миллионов больше, чем определила апелляция.

Он также добавил, что 8 ноября в Шевченковский райсуд Киева уже подали заявление о незаконном задержании Дубневича. Шевчук прогнозирует, что на следующей неделе будет готово обращение в ЕСПЧ о том, что нардепа незаконно задержали при наличии действующей меры пресечения - залог.

Напомним, 2 ноября Высший антикоррупционный суд постановил отказать в применении меры пресечения в виде содержания под стражей нардепа Ярослава Дубневича и назначил залог в размере 100 миллионов гривен.