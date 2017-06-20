За год около 100 россиян попросили о политическом убежище в Украине

В течение последнего года около 100 граждан Российской Федерации попросили о политическом убежище в Украине.

Об этом заявила глава департамента по делам иностранцев и лиц без гражданства Государственной миграционной службы Наталья Науменко, передает Радио Свобода.

"Если мы говорим о гражданах Российской Федерации, то это те, которые поддерживали события на Майдане, поддерживали независимость Украины, некоторые из них отстаивали независимость Украины с оружием в руках на востоке в зоне проведения антитеррористической операции и теперь остались в Украине, поскольку понимают, что не могут вернуться на территорию России", - отметила она.

Кроме того, по словам Науменко, среди россиян, которые попросили о политическом убежище в Украине, есть известные блогеры, политические деятели, жкрналисты, которые открыто выступают за российскую оппозицию.

"Начиная с этого года, мы наблюдаем тенденцию к значительному увеличению именно граждан России, приезжающих в Украину по политическим убеждениям и за преследования", - добавила она.

Всего количество беженцев и лиц, которым предоставлена дополнительная защита в Украине, состовляет 3302 человека, большинство из них - мужчины.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в четверг, 15 июня, на один из пунктов пропуска на границе с Российской Федерацией прибыли двое россиян, которые попросили политическое убежище на территории Украины. Прибыв в пункт пропуска мужчина предъявили для контроля заграничные паспорта граждан Российской Федерации, после чего они изложили намерение получить защиту на территории Украины в связи с их политическим преследованием на территории РФ.

