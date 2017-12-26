За год в Украине были убиты 6 полицейских и еще 1,4 травмированы

В Украине с начала 2017 года 6 полицейских были убиты во время проведения специальных операций и еще 1,4 тыс. пострадали в ходе массовых акций. Об этом на пресс-конференции во вторник, 26 декабря, сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

"В своей деятельности мы высчитали свои ошибки в деятельности, разобрали их на протяжении 2016 года. В 2017 году минимизировали количество физических потерь сотрудников Национальной полиции во время проведения специальных операций. К сожалению, мы все-таки имеем 6 убитых полицейских", - сказал он.

Также Князев добавил, что в 2017 году в Украине состоялось 72 тыс. массовых мероприятий, в которых приняли участие 28 млн граждан.

"К сожалению, мы констатируем, что более 700 таких мероприятий проходили со столкновениями, во время которых пострадали как участники акций, так и полицейские. Во время нескольких последних таких мероприятий были травмированы 62 сотрудника полиции и 8 протестующих. Всего с начала года при обеспечении публичного порядка травмированы 1443 сотрудника полиции и Нацгвардии, разные степени тяжести, от легких до средних или тяжких телесных повреждений", - добавил он.

Глава НПУ отметил, что в текущем году начали работы новосозданные подразделения тактической полиции и полиции коммуникации, офицеры которых посещали каждое мероприятие и вели работу с его активными участниками либо организаторами. Работу данных подразделений Князев назвал эффективной, "хотя и не без недостатков".

Напомним, что в ночь на 4 декабря 2016 года во время спецоперации по задержанию грабителей в селе Княжичи Броварского района Киевской области из- за несогласованных действий погибли два сотрудника полиции охраны, двое полицейских и боец спецподразделения КОРД. После этого в Киеве задержали восьмерых подозреваемых в организации ОПГ, во время слежки за которой произошла перестрелка между сотрудниками полиции.

Прокуратура вручила уведомления о подозрении в халатности и превышении власти старшему инспектору КОРДа Андрею Курту, бывшему заместителю начальника отдела криминальной полиции Шевченковского райотдела Киева Роману Мариновскому и экс-начальнику управления уголовного розыска полиции Киева Леониду Куряте.

Впоследствии всех троих подозреваемых отправили под домашний арест.

По материалам: Интерфакс-Украина