За год в зоне АТО погибли 467 украинских бойцов

В течение года на Донбассе погибли 467 украинских военнослужащих.

При этом боевые потери составили 211 военнослужащих, небоевые - 256 бойцов. Об этом сообщили в пресс-службе ВСУ, передает ВВС Украина.

Ранее, 6 декабря, глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко сообщил, что с начала вооруженного конфликта на Донбассе погибли 3064 представителя силовых структур, из которых 2636 - бойцы ВСУ. Из этого количества боевые потери составили 2148 человек.

Военные также сообщили о потере более 100 единиц техники в течение 2016 года.

Напомним, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 83 смерти мирных граждан на Донбассе в период с января по ноябрь 2016 года.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в результате российской агрессии в Украине погибло около 7,5 тыс гражданских.

С начала проведения антитеррористической операции на Донбассе погибли 3064 силовиков, еще 10 753 получили ранения.