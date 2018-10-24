За годы войны у населения изъяты тысячи единиц нелегального оружия - Матиос

За четыре года боевых действий на востоке Украины правоохранительные органы изъяли у граждан 8,6 тысячи единиц незарегистрированного огнестрельного оружия, среди них около 400 единиц гладкоствольного, 4500 нарезного и 3700 единиц другого огнестрельного оружия, в эфире 112 Украина сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Среди прочего, сообщил он, у украинцев силовики забрали 246 гранатометов и реактивных систем, 900 тысяч патронов, 9020 гранат, 212 мин, 1127 самодельных взрывных устройств и 15 тонн взрывчатых веществ.

За те же четыре года в Украине полиция зарегистрироваля 12137 случаев преступлений с использованием нелегально приобретенного огнестрельного оружия, а за четыре года войны на учет поставлено всего 250 огнестрельных трофеев - все остальные военнослужащие припрятывают, отметил прокурор.

"Война есть война, кто-то потерял, у кого-то испортился автомат. Я знаю интенсивность боевых действий, и это оружие где-то осело", - сказал Матиос, добавив, что "если не каждый второй, то каждый третий защитник Украины приехал с войны с оружием".

Как сообщалось ранее, в Киеве проходит месячник добровольной сдачи оружия. В течение первых двух недель в отделения полиции сдали 230 единиц оружия.

По материалам: 112 Украина