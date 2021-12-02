За хабар у 2 тисячі доларів судитимуть посадовця КМДА

Прокуратурою міста Києва направлено до суду обвинувальний акт відносно начальника управління Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю КМДА, викритого на хабарі.

Як розповіли у прокуратурі, посадовець КМДА попросив у громадянина кошти за невжиття заходів реагування на порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил, можливо допущених при проведенні реконструкції приміщення по вул. Крутий узвіз у Києві.

Посадовця затримали одразу після одержання 2000 доларів неправомірної вигоди.

Наразі щодо обвинуваченого застосовано запобіжний захід у вигляді застави. На майно посадовця накладено арешт з метою забезпечення конфіскації майна.

Нагадаємо, селищний голова на Київщині організував $20 тисяч хабаря для чиновника Міноборони.

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