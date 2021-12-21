За кордоном буває кожен третій українець

Майже 34% жителів України перетинали державний кордон протягом останніх чотирьох років.

Про це повідомляє ВСВІТІ з посиланням на дані опитування фонду «Демократичні ініціативи» та КМІС.

Як зазначається, найчастіше перетинали кордон жителі західних областей (близько 41%), а серед мешканців центру, півдня та сходу країни цей показник становить близько 30%.

Найчастіше українці перетинали повітряний кордон України при подорожах літаком (52%). Ще 40% опитаних зазначили, що вони перетинали наземний кордон із Польщею.

Опитування проводилося серед 2003 українців методом телефонного інтерв’ю з використанням комп’ютера.

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