«За кошти платників податків»: чиновників хочуть змусити вказувати джерело витрат

Петиція про те, що органи державної влади і місцевого самоврядування мають писати на всіх інформаційних матеріалах про витрати фразу «за кошти платників податків», набрала понад 25 тисяч голосів, необхідних для розгляду президентом Володимиром Зеленським.

«Зобов’язати органи державної влади та органи місцевого самоуправління на усіх інформаційних матеріалах про використання бюджетних коштів в обов’язковому порядку вказувати фразу “за кошти платників податків” відповідно до контексту. Розмір даного напису повинен бути не менше 25% площі інформаційного матеріалу».

Автори петиції також вважають, що вимога про фразу «за кошти платників податків» має також використовуватись і щодо об’єктів, які створюються за позичені кошти – адже держава отримує позики під гарантію майбутніх податкових надходжень, державні позики також лягають на плечі платників податків.

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