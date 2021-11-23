За ЛГБТ-символіку хочуть сильно штрафувати: що вигадали депутати

На думку авторів нового законопроекту, розмови про одностатеві шлюби несуть загрозу нацбезпеці України

У Верховній Раді зареєстровано проєкт закону про внесення змін до Кодексу України "про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за пропаганду відхилень від конституційних норм сім'ї, дитинства, материнства та батьківства", яким пропонується встановити штрафи за "пропаганду педофілії, гомосексуалізму та трансгендеризму".

Авторами законопроекту №6327 є депутати від "Слуги народу" Георгій Мазурашу, Анатолій Драбовський, Сергій Кузьміних, Артем Культенко, а також Віктор Мялик від групи "За майбутнє".

https://vlada.segodnya.ua