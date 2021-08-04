За минулу добу в Україні 984 нових випадки зараження COVID

В Україні за минулу добу виявили 984 нових випадки коронавірусу. Найбільше нових заражень в Києві, Донецькій та Харківській областях.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

В Україні за добу госпіталізували 572 особи, померли - 43, а одужали - 570 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (236), Донецькій (91), Харківській (75), Херсонській (71) та Дніпропетровській (64) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли - 2 255 345 осіб, одужали - 2 188 273 особи, летальних випадків - 53 024.