За минулу добу в Україні виявили 10 611 хворих на коронавірус

За минулу добу в Україні виявили 10 611 випадків коронавірусу - це на 432 випадки більше, ніж попередньої доби. На Волині - 415. 10 листопада повідомляли про 385 нових хворих волинян.

Про це йдеться у системі поширення коронавірусної інфекції РНБО.

Найбільше нових випадків захворювання виявили у м. Києві (+965), Київській (+693), Одеській (+705) та Львівській (+684) областях.

За минулі 24 години померла 191 людина, а одужало - 6 802.

Таким чином, станом на 11 листопада, в Україні зафіксовано 489 808 випадків ковід-19. Загалом померло 8 947 людей, а подолали недугу 221 459 українців.

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