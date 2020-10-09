За минулу добу в Україні зафіксовано 5 804 випадків COVID-19

В Україні за минулу добу, 6 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили у 5 804 людей - це рекордна кількість. Також відомо, що вчора 2 417 пацієнтів одужали, а 89 - померли від ускладнень.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки та оборони щодо поширення коронавірусу.

За весь час епідемії в Україні COVID-19 підтвердили у 250 538 осіб. З них 110 650 пацієнтів одужали, а 4 779 - померли від ускладнень. Продовжують лікуватися понад 137 тисяч осіб.

Найбільше нових випадків за добу виявили на Харківщині - 630, у Києві - 567, та в Одеській області - 403. Більше 300 випадків у Хмельницькій області - 330, на Дніпропетровщині - 307, Тернопільщина - 305.

INTV.ua