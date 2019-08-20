За минувшие сутки боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований 11 раз нарушили режим тишины на Донбассе, один раз при этом применив беспилотный летальный аппарат вблизи Павлополя, снаряженный гранатометным выстрелом (ВОГ-25), в результате чего ранен один украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"19 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники одиннадцать раз нарушили режим прекращения огня... Вблизи Павлополя применили беспилотный летательный аппарат, снабженный гранатометным выстрелом (ВОГ-25), в результате чего 1 военнослужащий получил ранения", - говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук во вторник утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики десять раз обстреляли позиции Объединенных сил неподалеку Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, четыре раза вблизи Водяного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, неподалеку Талаковки - из автоматического гранатомета, вблизи Павлополя - применили беспилотный летательный аппарат, снабженный гранатометным выстрелом (ВОГ-25), в результате чего 1 военнослужащий получил ранения.

Также противник совершил обстрел позиций вблизи Павлополя из автоматического гранатомета вблизи Лебединского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, неподалеку Опытно - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил в районе Светлодарска - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"С начала текущих суток противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Талаковки из автоматического гранатомета", - добавили в штабе.