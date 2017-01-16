За минувшие сутки боевики 60 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, 1 военный ранен, - штаб

На Мариупольском направлении с 122 миллиметровой артиллерии российско- оккупационные войска обстреливали Гнутово. С минометов различных калибров - Павлополь, Красногоровку и Широкино. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Павлополь, Гнутово, Широкино и Красногоровку. Также по Широкино и Марьинке огонь вел снайпер.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

На Луганском - с 120 и 82 миллиметровых минометов обстреливали Новозвановкe и Троицкое. Новозвановкe еще и из гранатометов и стрелкового оружия, а из противотанковых ракетных комплексов оккупанты обстреляли Золотое, Станицу Луганскую и Новоалександровку.

На Донецком - с 152 миллиметровой артиллерии обстреляли Авдеевку. С минометов различных калибров - Новгородское, Доломитное, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Зайцево, Новгородское, Авдеевку и Верхнеторецкое.

Всего состоялось 60 обстрелов.

Одного нашего военного ранили.