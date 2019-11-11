За минувшие сутки на Донбассе 11 обстрелов, ранены 4 украинских бойца

Вооруженные формирования РФ и ее наемники за прошлые сутки 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранения получили 4 украинских военных. Об этом сообщает штаб ООС.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, зенитных установок, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно", - сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" оккупанты совершили семь обстрелов: дважды возле Новогнатовки - из противотанкового ракетного комплекса; дважды возле Красногоровки - из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; в районе Песков - из минометов калибра 82 мм; возле Березового - из станковых противотанковых гранатометов; неподалеку от Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано четыре обстрела: возле Майорска и Южного - из зенитной установки ЗУ-23-2, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; возле Новотошковского - из гранатометов и стрелкового оружия; возле Луганского - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"В воскресенье, 10 ноября, в результате обстрелов минно-взрывные травмы получили четверо военнослужащих Объединенных сил. Поврежден автомобиль. Угрозы жизни украинских защитников нет", - отмечает штаб.

С начала текущих суток, оккупанты активности не проявляли. Потерь не зафиксировано.

Напомним, возле населенных пунктов Петровское и Богдановка в Волновахском районе Донецкой области 9 ноября началось разведение сил и средств. Этот процесс должен завершиться 12 ноября.