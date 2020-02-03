За минувшие сутки на Донбассе боевики 12 раз нарушили "режим тишины"

За минувшие сутки на Донбассе боевики 12 раз обстреляли позиции украинских военных и применяли оружие запрещенных калибров. Об этом сообщает штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики четыре раза нарушили "режим тишины". Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов они обстреляли позиции вблизи Песков; из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле Лебединского; из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Васильевки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики восемь раз нарушили "режим тишины". Из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов они обстреляли позиции вблизи Лебединского; из минометов калибра 82 мм, БМП, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле Крымского; из минометов калибра 120 мм - в районе Новотошковского; из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Гладосово.

В результате вражеских обстрелов двое украинских военных получили ранения, еще один военный - травму.