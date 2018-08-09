За минувшие сутки на Донбассе погиб один боец ВСУ, трое получили ранения

За прошедшие сутки, 8 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Противник 44 раза открывал огонь по позициям наших войск, в том числе дважды из тяжелого вооружения.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях с вооружения БМП. Обстрелы осуществлялись по защитниках Крымского, Новозвановка, Золотого, Луганского, Новолуганское, Майорская, Новоселовка Вторая, Новомихайловка, Красногоровка, Марьинки , Авдеевки, Гнутово, Лебединского, Павлополь, Водяного и Широкино. Наряду с этим, противник обстрелял из минометов калибром 82 мм наши позиции у Крымского и Авдеевки, а неподалеку от Майорская зафиксо ване боестолкновение " , - сообщает пресс-центр штаба ООС.

В результате боевых действий один защитник Украины погиб, трое получили ранения. С одной военнослужащим Объединенных сил потеряна связь в ходе боевого столкновения. Поиски продолжаются.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 7 раз открывали огонь по позициям украинских защитников у Новозвановка, Луганского, Марьинки, Красногоровки и Лебединского. В 06.25 ч. из стрелкового оружия враг открыл огонь в направлении КПВВ "Майорское". Объявлен режим "Красный". Пропуск граждан временно приостановлен. Тяжелое вооружение текущих суток не применялось.

По данным разведки двух оккупантов уничтожено, четверо получили ранения.

Напомним, что в течение дня 7 августа во зоне боевых действий на Донбассе боевики 36 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе 5 раз с тяжелого вооружения.