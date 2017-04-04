За минувшие сутки в зоне АТО погибли двое украинских военных, пятеро получили ранения

Ситуация в районе проведения АТО обостряется, количество провокационных обстрелов наших позиций - увеличивается

Несмотря на достигнутые договоренности трехсторонней группы о режиме прекращения огня, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 48 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины.

Чтобы погасить огневую активность противника, силы АТО открывали огонь в ответ.

За минувшие сутки пятеро военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения. Двое украинских воинов погибли.

Такую информацию озвучил сегодня утром спикер пресс-центра штаба Антитеррористической операции подполковник Ярослав Чепурной, передает "ДС".

Эпицентром огневого противостояния стало вчера Мариупольское направление. Из минометов калибра 82 мм, зенитной установки ЗУ-23-2, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг обстреливал защитников Березового. Морских пехотинцев в районе Гнутово и Водяного враг накрывал огнем из БМП.

Гранатометы различных систем противник применял для поражения наших позиций под Богдановкой и Чермалыком, а из крупнокалиберных пулеметов пытался попасть в защитников Широкино и Красногоровки. В районе Гнутово активизировались вражеские снайперы.

На Донецком направлении горячее всего было поблизости Авдеевки и Шахты Бутовка, где российско-террористические подразделения обстреляли наши опорные пункты из минометов калибров 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Из минометов калибра 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия противник вел огонь в районе Песок. По защитникам Верхнеторецкого враг бил из гранатометов, а по украинским военнослужащим вблизи Каменки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Луганском направлении опорные пункты в районе Крымского враг обстрелял из миномета калибра 120 мм.

Как сообщала "ДС", в результате вражеского обстрела позиций украинских войск в районе шахты Бутовка погиб украинский военный.