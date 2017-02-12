За минувшие сутки в зоне АТО ранены двое военных, зафиксировано 59 обстрелов

За минувшие сутки боевики 59 раз обстреляли украинские позиции, двое военных получили ранения.

Об этом пресс-центр АТО сообщил на странице в Facebook.

На Мариупольском направлении боевики обстреливали из минометов украинские позиции в районе Красногоровки и Павлополя. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия они били по Новотроицкому, Гнутовому, Павлополю, Широкино, Лебединскому и Водяному. По Широкиному и Красногоровке вело огонь БМП противника.

На Донецком направлении из минометов различных калибров боевики обстреливали Камянку, Зайцево, Авдеевку, Пески и Новоселовку-2. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а также стрелкового оружия били по Зайцевому, Песках, Авдеевке, Опытному и Троицкому. По украинским позициям в районе Луганского огонь вел снайпер.

Напомним, в Луганской обл. группа разведчиков не вернулась с выполнения задания.