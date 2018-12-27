За неделю корью заболели почти три тысячи человек

С начала года в Украине корью переболели 52 349 человек.

С начала года в Украине корью переболели 52 349 человек (19 349 взрослых и 33 тысячи детей), а за последнюю неделю декабря - 2 870 человек - 1 071 взрослый і 1 799 детей (на 8,2 % больше, чем за 50-неделю). Об этом информирует Центр общественного здоровья Минздрава Украины в среду, 26 декабря.

По данным Минздрава, с начала года самые высокие показатели заболеваемости зафиксированы во Львовской (11 429 человек), Ивано-Франковской (5 420 человек), Закарпатской (4 621 человек), Тернопольской (3 513 человек), Винницкой (3 211 человек) и Черновицкой (3 182 человека) областях.

С начала года от осложнений кори умерли 16 человек: 12 детей и четверо взрослых. Также сообщалось, что в Польще зафиксировано 144 случая заболевания корью. По данным Минздрава Польши, все случаи этого заболевания - занесены из-за границы.