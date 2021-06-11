За останню добу в Україні виявили 1 603 нових випадків COVID-19

11 червня 2021 року в Україні зафіксовано 1 603 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них - 75 дітей та 72 медпрацівники.

Також за минулу добу: госпіталізовано - 762 особи; летальних випадків - 70; одужало - 5 583 особи;

За добу протестовано: методом ПЛР - 25 837 осіб, методом ІФА - 10 741 особу, експрес-тестами - 18 764 особи.

За весь час пандемії в Україні: захворіло - 2 221 427 осіб; одужало - 2 120 780 осіб; летальних випадків - 51 577; проведено ПЛР-тестувань - 10 460 411.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (217), Дніпропетровській (121), Львівській (113), Київській (105) та Запорізькій (97) областях.

Докладніше про захворюваність та вакцинацію від COVID-19 - за посиланням: https://bit.ly/2Rr4iW5