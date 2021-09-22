За підроблені COVID-сертифікати будуть суворо карати: що відомо

В Україні почастішали випадки підробок сертифікатів вакцинації та довідок з негативними результатами ПЛР. Найчастіше ці документи підробляють для виїзду за кордон і вже було кілька випадків, коли туристам доводилося повертатися додому.

Як повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в ефірі програми "Свобода Слова"на телеканалі ICTV, найближчим часом у Кримінальному кодексі з'явиться нова стаття - за підробку сертифікатів вакцинації.

"На найближчому засіданні уряду ми розглянемо проєкт змін до Кримінального кодексу, де підробка "підступних" сертифікатів буде виведена в окрему кримінальну статтю", - розповів Ляшко.

Він додав, що медиків, яких викриють у придбанні або продажу підроблених covid-сертифікатів або ПЛР-тестів, карати будуть дуже суворо. І їм не варто розраховувати на допомогу Міністерства.

"Якщо хтось із медичних працівників буде залучений у цій схемі, не сподівайтеся ні на яку підтримку з боку Міністерства охорони здоров'я. Цього не може бути в той момент, коли ми всі налаштовані на протидію коронавірусної хвороби. Не можна дискредитувати компанії імунопрофілактики ще й таким способом", - підкреслив міністр.

Крім того, для недопущення поширення підроблених сертифікатів буде встановлено жорсткий контроль з боку МВС, Нацполіції та СБУ.