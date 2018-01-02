За первые сутки биометрический контроль на границе прошли почти 2 тыс. россиян

За первые сутки действия биометрического контроля при въезде в Украину пересекли границу 3 тыс. 300 иностранцев, из них около 1 тыс. 900 человек - граждане России. Об этом сообщил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян в эфире телеканала "112 Украина".

"За первые сутки работы системы биометрического контроля границу пересекли более 3 300 иностранцев из той категории, что подлежит биометрическому контролю, из них почти 1 900 - граждане РФ. Система работала без сбоев, каких-то конфликтных ситуаций или провокаций также не было. Граждане спокойно реагируют", - рассказал он.

Напомним, с 1 января 2018 года начала работу система фиксации биометрических данных для граждан 71 страны. Но еще 27 декабря Украина запустила тестовый режим биоконтроля на границе с Россией. Отметим, что биоконтроль на административной границе с оккупированным Россией Крымом не касается граждан Украины, которые проживают на полуострове.

Новая система фиксации биометрических данных не только позволяет контролировать срок пребывания в стране, но и подключена к базам данных Интерпола. На границе проверяются паспорта, ID-карты, водительские удостоверения и даже техпаспорта. Предполагалось, что могут возникнуть технические проблемы только у туристов, которые не имеют биометрических паспортов.