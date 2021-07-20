За політичними мотивами Росія переслідує 93 кримських татар - Денісова

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявляє, що за політичними мотивами Російська Федерація переслідує 93 кримських татар.

Як передає Укрінформ, про це омбудсмен повідомила у Телеграм.

"Сьогодні мусульмани відзначають Курбан-Байрам! Свято віри й милосердя, духовного вдосконалення, великодушності, допомоги нужденним, любові до ближнього. На жаль, не всі його зустрічають у родинному колі та на українській землі", - написала Денісова.

Вона зауважила, що тисячі кримських татар були вимушені залишити півострів через дії країни-окупанта.

"93 кримських татар РФ переслідує за політичними мотивами. З них 78 відбувають незаконне покарання на території країни-окупанта: 36 з них вже засуджені, 42 - перебувають під слідством", - зазначила омбудсмен.

Денісова наголосила, що кримські татари - надзвичайно стійкий та вольовий народ, який виборює право бути вільними та жити на своїй Батьківщині.

Вона також побажала їм міцної віри, незламної надії та безмежної підтримки рідних.

"Нехай свято Курбан-Байрам буде щасливим, благословенним і радісним для усіх мусульман", - заявила Денісова.

Як повідомлялося, цьогоріч Курбан-Байрам випадає на 20 липня (вівторок), свято триває 3 дні і закінчується 23 липня. Але відзначати його мусульмани починають уже ввечері 19 липня.