За пределами Украины коронавирус обнаружен у пяти украинцев, - Виктор Ляшко

Пять граждан Украины, которые находятся вне Украины, заболели коронавирусом. При этом четверо из них заразились на круизном лайнере в Японии.

Об этом в четверг вечером, 27 февраля, в эфире одного из украинских телеканалов рассказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

По этом словам, это члены экипажа лайнера. И одна украинка, она находится в Неаполе, у нее также диагностирован коронавирус, - пояснил Ляшко.

Вместе с тем он заверил, что на территории Украины коронаврусной инфекции не зафиксировали.

УРА-Информ

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