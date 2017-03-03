За прошедшие сутки в зоне АТО погиб один военный, 22 получили ранения

За минувшие сутки в результате боевых действий погиб один украинский военнослужащий, 22 бойца получили ранения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.

"За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военный погиб, 22 получили ранения и травмы", - сказал он.

Напомним, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска 116 раз вели огонь по позициям украинских военных.

Как сообщал УНН, боевики обстреляли позиции пограничников вблизи КП "Шахта Родина".