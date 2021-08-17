За роки незалежності кордони України перетнули понад 2 млрд людей, - Держприкордонслужба

Прикордонники підрахували, що з 1991 року через державний кордон України було пропущено понад 2 млрд людей.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"Однією із ключових функцій прикордонників із перших днів на варті рубежів країни став належний прикордонний контроль. Разом із роботою існуючих контрольно-пропускних пунктів на західному та південному кордоні відомство розбудовувало систему прикордонного контролю на сході та на півночі країни", - йдеться в повідомленні.

У Держприкордонслужбі підрахували, що починаючи з 1991 року, в установленому порядку через державний кордон пропущено:

- понад 2 млрд 158 млн осіб;

- понад 452 млн транспортних засобів;

"Водночас ефективний прикордонний контроль дозволив істотно знизити показники незаконної міграції, адже за 30 років українські прикордонники відмовили у пропуску через кордон понад 792 тисячам осіб", - додали у відомстві.