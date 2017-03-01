За сутки боевики 117 раз обстреляли позиции ВСУ, 2 военных погибли, - штаб

На Мариупольском направлении с 122 миллиметровой артиллерии оккупанты обстреливали Водяное. С минометов - Гнутово, Широкино, Павлополь, Водяное, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Красногоровку, Талаковку, Павлополь, Гнутово. По Широкино и Новотроицкому вел огонь снайпер. По Марьинке - БМП.

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает на странице в Facebook.

На Донецком направлении танки обстреливали шахту Бутовку, Верхнеторецкое и Новгородское. Со 152 миллиметровой артиллерии - Луганское и Троицкое, а из 120 и 82 миллиметровых минометов - Пески, Зайцево, Троицкое, Новолуганское, Каменку, Авдеевка, Опытное, Новотошковское и Луганское. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Зайцево, Верхнеторецкое, Невельске, Богдановку, Авдеевку и Луганское. По Луганскому неоднократно огонь вели еще и БМП оккупантов.

В свою очередь, на Луганском направлении с 152 миллиметровой артиллерии обстреляли Крымское, а из минометов различных калибров - Попасную, Орехово, Новозвановку, Новоалександровку и Крымское. Со стрелкового оружия - Станица Луганская, и Новоалександровка. По Желтому огонь вел снайпер. По Новозванивке - БМП и БТР противника.

В общем зафиксировано 117 обстрелов. Двое наших военных погибли, двое ранены и один травмирован.