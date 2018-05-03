За сутки боевики 22 раза обстреляли позиции ВСУ: трое военных получили ранения

За сутки, 2 мая, ситуация в районе проведения Операции объединенных сил существенных изменений не потерпела - зафиксировано 22 обстрела наших позиций, трое военных получили ранения. Об этом сообщает штаб ООС на своей странице в Facebook.

Боевые действия продолжались преимущественно на Авдеевском и Мариупольском направлениях. Боевики применили артиллерию и минометы.

Троих раненых оперативно доставили в госпиталь. Их состояние здоровья удовлетворительное.

Украинские подразделения вели активную оборону. По данным разведки, потери живой силы противника - четверо раненых. Украинские военные не препятствовали их эвакуации.

За 1 мая боевики 52 раза обстреляли позиции ВСУ, ранив двоих украинских военных.