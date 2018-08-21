За сутки боевики 23 раза обстреляли позиции ВСУ, 2 военных ранены

На Донбассе за минувшие сутки, 20 августа, боевики 23 раза открывали огонь по позициям ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Противник 23 раза открывал огонь по позициям наших войск, в том числе и с применением запрещенного тяжелого вооружения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из минометов калибра 82 мм.

Вражеские обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Светлодарска, Попасной, Марьинки, Гнутово, Павлополя, Лебединского, Водяного, Широкино. Вблизи Лебединского противник применил против наших защитников 82-мм минометы. Кроме того, оккупанты совершили обстрел окрестностей населенного пункта Новолуганское из 120-мм минометов.

В штабе сообщили, что в результате обстрелов двое наших военнослужащих получили ранения.

В течение текущих суток российские оккупационные войска из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов дважды обстреляли позиции украинских защитников в районе населенных пунктов Лебединское и Водяное. Потерь среди личного состава Объединенных сил в течение этой эпохи нет.