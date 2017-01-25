За сутки боевики 55 раз обстреляли позиции ВСУ, ранен 1 военный, - штаб

На Мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия российско- оккупационные войска обстреливали Талаковку, Водяное, Широкино, Лебединский, Новотроицкое, Гнутово, Красногоровку, Новогригорьевку, Павлополь. По Широкино, Гнутово и Лебединском огонь неоднократно вели снайперы.

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает на странице в Facebook.

На Луганском направлении с 122 миллиметровой артиллерии и 120 миллиметровых минометов боевики обстреляли Новозвановку и Троицкое. С 82 миллиметровых минометов обстреляли Богуславское. По Троицком также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

На Донецком - с 120 миллиметровых минометов обстреляли Невельске, с 82 миллиметровых минометов Авдеевку, из гранатометов и стрелкового оружия - Луганское, Зайцево, Каменку и Авдеевку.

В общем, за минувшие сутки произошло 55 обстрелов.

Одного нашего военного ранили.