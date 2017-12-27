За сутки боевики шесть раз нарушили тишину, один боец погиб - штаб АТО

Российско-оккупационные войска и дальше обстреливают позиции сил АТО и срывают договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на время новогодне-рождественских праздников.

Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-центр штаба АТО.

"На Луганском направлении в вечернее время враг не придерживался условий перемирия в районе Светлодарской дуги. Возле Луганского, противник применил 82-мм минометы и крупнокалиберные пулеметы и около двух часов вел огонь по оборонительным укреплениям Вооруженных Сил Украины. Также из стрелкового оружия, российские наемники беспокоили защитников Станицы Луганской", - говорится в сообщении.

Кроме того, в районе Луганского в светлое время суток зафиксирован пролет вражеского БПЛА, который в этот период корректировал минометный огонь противника. Следует отметить, что применение беспилотников запрещено Минскими договоренностями.

На других ключевых участках украинской обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Читайте также: Почти две сотни бойцов: Генштаб назвал безвозвратные потери с начала года

Всего за прошлые сутки российско-террористические войска шесть раз нарушили режим тишины. В результате вражеских обстрелов трое военнослужащих ранены, двое получили боевые травмы и, к сожалению, Украина потеряла одного защитника.