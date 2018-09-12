За сутки на Донбассе погиб один военный, трое ранены

За прошедшие сутки минувшие сутки боевики 33 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, дважды применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. В результате один военнослужащий погиб, еще трое получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Фейсбуке.

"В ходе боевых действий в течение суток четверо военнослужащих получили ранения, один из них от полученных тяжелых ранений скончался", - говорится в утренней сводке.

Оккупационные войска обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Золотое, Екатериновка, Луганское, Новолуганское, майорских, Шумы, Каменка, Пески, Марьинка, Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Широкино.

Также боевики вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82-мм враг обстреливал позиции военных вблизи Водяного, а из миномета 120-го калибра - Широкино, на Мариупольском направлении. Также вечером в районе Крымского на Луганском направлении несколько опорных пунктов обстреляли из вооружения боевых машин пехоты.

С начала текущих суток боевики пять раз открывали огонь - на Луганском направлении вблизи Крымского, а также на Мариупольском направлении - в районе населенных пунктов Гнутово и Водяное.

Напомним, в течение вторника, 11 сентября, российские оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня. Двое военнослужащих получили ранения.