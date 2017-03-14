За сутки позиции ВСУ на Донбассе обстреляли 97 раз, один военный погиб - штаб

За минувшие сутки, 13 марта, в зоне АТО противник обстрелял позиции ВСУ 97 раз. Один украинский военный погиб, четверо ранены, и еще четверо травмированы.

Об этом сообщили в пресс-центре АТО.

На Мариупольском направлении из 122-мм артсистем обстреляны опорные пункты в районе Павлополя. По укреплениям возле Широкино, Гнутово, Водяного и Чермалыка боевики вели огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов. По Марьинке бил 82-мм миномет.

На Донецком направлении не прекращались обстрелы опорных пунктов у Опытного, Авдеевки, Зайцево, Новгородского и Светлодарска из пулеметов крупного калибра, гранатометов и минометов калибра 82-мм. Возле Авдеевки и шахты Бутовка "работал" танк и 120-мм минометы. В районе Верхнеторецкого и шахты Бутовки боевики стреляли из минометов 120 калибра. Пески попали под огонь гранатометов и пулеметов, а Каменка 82-мм минометов. Сложной была обстановка в Луганском, где велся огонь из гранатометов и минометов, а потом еще и из 152-мм артустановок.

На Луганщине боевики обстреливали позиции сил АТО возле Крымского и Попасной из гранатометов различных систем, а впоследствии стреляли из минометов калибра 82-мм и 120-мм. Из автоматических гранатометов боевики стреляли в районе Трехизбенки, вблизи Новоалександровки - из стрелкового оружия и СПГ, а по украинским позициям возле Станицы Луганской - из стрелкового оружия.

Напомним, за сутки, 12 марта, в зоне АТО противник 82 раза вел огонь по позициям украинских военных.