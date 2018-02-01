За сутки позиции ВСУ в зоне АТО обстреляли 5 раз, один украинский военный погиб - штаб

В течение прошедших суток участники незаконных вооруженных формирований (НВФ) 5 раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины, что стало причиной гибели одного военнослужащего. Еще двое бойцов ВСУ получили боевые травмы.

Об этом говорится в сообщении пресс-центре штаба АТО на странице в Facebook.

"За прошедшие сутки зафиксировано 5 обстрелов оборонительных укреплений сил АТО со стороны боевиков. К сожалению, вследствие вражеских обстрелов погиб украинский воин, еще двое наших защитников получили боевые травмы", - уточняют в штабе.

В частности, на Луганском направлении боевики несколько раз из 82-мм минометов и вооружения БМП вели огонь по украинским позициям в районе Новоалександровки, а из стрелкового оружия - у Станицы Луганской.

Также на этом направлении были обстреляны окрестности Крымского: три мины калибра 120-мм разорвались на участке местности в пределах населенного пункта. По предварительной информации - пострадавших среди мирного населения нет.

В свою очередь, на Донецком направлении боевики из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов обстреляли опорные пункты ВСУ в пригороде Авдеевки. На Приазовье они нарушали перемирие из стрелкового оружия вблизи Павлополя.