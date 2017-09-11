За сутки в зоне АТО боевики 51 раз обстреляли позиции ВСУ - штаб

Боевики 51 раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции (АТО) в воскресенье 10 сентября. Потерь среди украинских защитников нет.

Об этом сказано в сообщении пресс-центра штаба АТО на странице в социальной сети Facebook.

"В конце прошедших суток количество обстрелов позиций сил АТО со стороны российско-оккупационных группировок продолжила увеличиваться. Если раньше враг в большинстве провокаций применял легкое стрелковое вооружение, то в последнее время мы все чаще фиксируем работу минометов различных калибров. Также продолжает увеличиваться активность противника на луганском направлении, которое до этого было относительно спокойным", - сказано в сообщении.

В случаях прямой угрозы жизни нашим военным силы АТО несколько раз открывали огонь.

На донецком направлении после 18.00 боевики несколько раз били из гранатометов и стрелкового оружия по украинским позициям у Авдеевки, Майорска, Верхнеторецкого. Из вооружения БМП - по окрестностям Зайцева, Песков. А около 21.00 вблизи Новолуганское в ходе обстрела, продолжавшегося около часа, боевики кроме гранатометов и стрелкового оружия применяли миномет калибра 82-мм.

На приморском направлении в районе Широкино в конце суток боевики дважды обстреливали позиции украинской армии из минометов различных калибров. А под огнем вражеских гранатометов оказывались укрепления ВСУ вблизи Талаковки, Лебединского, Павлополя, Марьинки.

На луганском направлении вечером и ночью из гранатометов боевики дважды били по окрестностям Крымского, а с 82-мм миномета - по Новотошковскому.

Напомним, ранее сообщалось, с полуночи 10 сентября до 18:00 в зоне АТО позиции ВСУ обстреляли 20 раз.