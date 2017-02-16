За сутки в зоне АТО погиб один военный, еще 4 ранены и травмированы, - штаб

За минувшие сутки, 15 февраля 2017 года, в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе погиб один украинский военнослужащий, еще 4 ранены и травмированы. Об этом говорится в сообщении штаба АТО в Facebook.

"В целом зафиксировано 49 обстрелов. К сожалению, один наш военный погиб, трое ранены и один травмирован", - говорится в сообщении.

В частности, на Мариупольском направлении из минометов и БМП боевики обстреливали Водяное, а из БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Широкино, Гнутово, Водяное, Павлополь. По Новотроицкому огонь вел снайпер.

Кроме того, сообщается, что на Донецком направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов боевики обстреливали украинские позиции в районе Авдеевки, Опытного и Новоселовки Второй, а из гранатометов - Зайцево и Пески.

Также сообщается, что на Луганском направлении боевики из минометов и гранатометов обстреляли Крымское, Новоолександровку и Новозвановку. Снайпер боевиков вел огонь по украинским позициям вблизи Лобачевого.

Возведение пресс-центра штаба АТО за минувшие сутки 15 февраля 2017 года На Мариупольском направлении из минометов и БМП ок... Опубликовано Пресс-центр штаба АТО 15 февраля 2017 г.

Напомним, ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины обнаружила тайник с оружием в прифронтовом Широкино Донецкой области.