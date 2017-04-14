За три года АТО погибли свыше 2,6 тыс. военных, более 9,5 тыс. получили ранения, - Лысенко

С начала проведении антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины погибли свыше 2,6 тыс. военных. Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

"За три года в боях за свободу, независимость и территориальную целостность Украины погибли 2652 военнослужащих и сотрудников Вооруженных сил, Национальной гвардии, СБУ, МВД, Госпогранслужбы и других военных и силовых структур. 9578 получили ранения", - отметил он.

Лысенко напомнил, что сегодня, 14 апреля, исполнилось ровно три года с дня оглашения президентом Украины Петром Порошенко начала проведения антитеррористической операции на Донбассе.

Ранее в Минобороны заявили, что более 199 тыс. военнослужащих и сотрудников Вооруженных сил Украины (ВСУ) получили статус участника боевых действий.

Как сообщалось, за минувшие сутки в зоне проведения Антитеррористической операции (АТО) в результате боевых действий были ранены двое военнослужащих, погибших нет. Подпишитесь на 112.ua в вашем Telegram и Facebook. Оперативно и лаконично о самом важном.