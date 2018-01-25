За три года на дорогах погибло более 15 тысяч украинцев - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что за три года в дорожно- транспортных происшествиях в Украине погибло более 15 тысяч граждан.

Об этом Гройсман сказал во время заседания правительства, передает Украинская правда в чертверг, 25 января.

"В 2014-2017 годах в Украине потеряно 15 тысяч 300 человеческих жизней. Это просто катастрофа", - заявил Гройсман.

По его словам, строительство качественных дорог привело к увеличению скорости движения автомобилей, при этом нет технических средств контроля и элементов, которые уменьшают скорость.

В 2018 году планируется создать систему контроля движения на дорогах, заявил Гройсман.

По мнению премьер-министра, это поможет уменьшить смертность в результате ДТП на 30%.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект Кабинета министров, который предусматривает многократное увеличение штрафов за нарушение правил дорожного движения.