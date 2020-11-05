За відсутність маски штрафуватимуть на місці - Степанов

Якщо уряд підтримає ініційований Міністерством охорони здоров'я законопроєкт про посилення відповідальності за відсутність маски, то штраф за це виписуватимуть на місці.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 5 листопада.

"Законопроєкт передбачатиме конкретний штраф за неносіння масок від 170 до 255 гривень. Причому протокол про штраф складатимуть одразу на місці, а не так, як було раніше, коли складали протокол, передавали його в суд, а суд потім вирішував накладати штраф чи ні. Через це у нас менш як 5% чи менше ніж 3% були застосовані штрафні санкції як до громадян, так і для організацій", - сказав Степанов.

Він зазначив, що зараз це буде такий самий механізм, як і при порушенні правил дорожнього руху. Штраф можуть накладати працівники Нацполіції, епідемічного контролю, органів місцевого самоврядування.

За словами Степанова, 4 листопада відповідний законопроєкт підтримав профільний комітет. Тепер він сподівається, що його ухвалить парламент.

Що відомо Очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов закликав Верховну раду підтримати законопроєкт про посилення відповідальності за відсутність маски. Зокрема про введення штрафів та можливість накладати санкції на порушників одразу на місцях.

Адвокат Іван Ліберман розповів Суспільному, що штрафи за неносіння масок у громадських місцях передбачені нормативно-правовими актами, проте більшість осіб, які порушили цю вимогу, до відповідальності не притягнули. Він пояснив, чому такі справи "розвалюються" у судах.

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