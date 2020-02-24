За выдающийся личный вклад 90-летнего Григория Чапкиса наградили почетным орденом

Владимир Зеленский присвоил орден 89-летнему хореографу Григорию Чапкису в день его рождения.

Соответствующий указ No56/2020 о награждении Г.Чапкиса орденом князя Ярослава Мудрого появился на сайте Офиса президента.

"За выдающийся личный вклад в развитие национальной культуры и хореографического искусства, значительные творческие достижения, высокое профессиональное мастерство постановляю: Наградить орденом князя Ярослава Мудрого V степени ЧАПКИСА Григория Николаевича - хореографа, профессора кафедры Института искусств Киевского университета имени Бориса Гринченко", - говорится в указе .

Григорий Чапкис - украинский хореограф, народный артист Украины (08.02.2010). Руководитель Школы танца Чапкиса. Главный балетмейстер ансамбля бального танца "Вдохновение" (самой молодой участнице которого 50 лет). Член жюри шоу "Танцы со звездами", председатель жюри фестиваля "Мистерия танца".

Профессиональная карьера Григория Чапкиса началась16-летнем возрасте.

Он был артистом балета в Государственного ансамбля песни и танца Украины под руководством народного артиста СССР П. Вирского.

За 26 лет работы в этом художественном коллективе он был задействован почти во всех его хореографических постановках, участвовал в 70 зарубежных гастрольных поездках. Этот период — один из ярчайших в жизни Григория Николаевича.

Сейчас именинник является профессором кафедры хореографии Института искусств.