Заблоковані українці в Афінах пробудуть ще добу у поліцейському відділку: деталі

Станом на ранок понеділка, громадяни України, яким раніше було відмовлено у в'їзді на територію Греції, наразі перебувають на території поліцейського відділку аеропорту Афін та очікують на повернення в Україну. Виліт українських громадян запланований на вівторок, 7 липня. Про це УНН повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ України.

"Станом на ранок 6 липня 2020 року громадяни України, яким було відмовлено у в'їзді 4 липня 2020 року, перебувають на території поліцейського відділку аеропорту Афін та очікують на повернення в Україну. За інформацією посольства України у Греції, виліт наших співвітчизників запланований на вівторок, 7 липня 2020 року", - повідомили у міністерстві.

Зазначається, що українцям, які потрапили у біду, усіляко намагаються допомогти українські дипломати, які знаходяться у республіці.

"Консульські посадові особи працюють з компетентними органами Греції з метою покращення умов перебування для українських громадян, у першу чергу для бабусі з двома онуками (по-можливості - надати їм дозвіл на проживання у готелі) та перебувають на постійному зв'язку з нашими співвітчизниками. Справа продовжує перебувати на особливому контролі керівництва МЗС, департаменту консульської служби та посольства України у Греції", - наголосили у МЗС.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що 17 громадян України після прибуття під час паспортного контролю не впустили на в'їзд до Греції.

Пізніше УНН повідомили у департаменті консульської служби МЗС, що групу громадян України не пустили через карантинні обмеження і заборону на в'їзд з України.

Водночас, зі слів однієї з пасажирок, громадян України не пропустили в аеропорту Афін через відсутність довгострокової візи або дозволу на проживання, в залежності від причини поїздки.

Консули України в Греції в свою чергу повідомили, що співпрацюють з відповідними державними структурами Греції для того, щоб до непропущених громадян України, яких віднесено до категорії "небажані", не застосовувалась процедура "депортації".

Як стало відомо УНН сьогодні, грецька влада надала згоду на пропуск у порядку виключення однієї громадянки України, з числа тих, хто застряг напередодні в аеропорту Афін, на територію Греції.