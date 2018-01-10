Заболеваемость корью в Украине за 11 месяцев 2017 года возросла в 43 раза- Минздрав

За 11 месяцев 2017 года корью в Украине заболели 3382 человека. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Министерства здравоохраненния Украины на запрос "Укринформа".

"За 11 месяцев 2017 года в Украине зарегистрировано 3382 случая заболевания корью (интенсивный показатель на 100 тыс. населения 7,94), за аналогичный период 2016 года были зарегистрированы 78 случаев кори (интенсивный показатель 0,18), наблюдается рост заболеваемости в 43,3 раза", - говорится в сообщении.

2558 случаев кори зарегистрированы у детей. В 2016 году за 11 месяцев этот показатель составлял 61 случай.

В 2017 году от кори в Одесской области умерло пять человек - двое детей и трое взрослых.

За 11 месяцев 2017 года заболеваемость корью была зарегистрирована в 24 регионах страны: в Ивано-Франковской области - 1049 случаев, Одесской - 931 случай, Закарпатской - 416 случаев, Тернопольской - 198 случаев, Черновицкой - 176 случаев, Запорожской - 127 случаев, в Хмельницкой, Полтавской областях - по 10 случаев, Кировоградской и Сумской - по восемь случаев, Харьковской - семь случаев, Житомирской - шесть случаев, Ровенской, Херсонской, Черниговской и Черкасской областях - по одному случаю. В Луганской области случаи заболевания корью не регистрировались. В Киеве в 2017 году зарегистрировано 75 случаев заболевания.

В ноябре 2016 года Всемирная организация здравоохранения предупреждала о возможной эпидемии кори в Украине из-за низкого уровня вакцинации детей.

В июне 2017 года замминистра здравоохранения Украины Оксана Сивак заявляла, что в Украине достаточно вакцины против кори, чтобы сделать прививки детям. В то же время она отметила, что Минздрав работает над тем, чтобы закупить такие вакцины для взрослых.

В ноябре в комментарии изданию "ГОРДОН" врач-иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Волянский сообщал, что в 2017 году, по официальным данным, в Украине корью заболели более 2 тыс. человек. Он спрогнозировал, что в 2018 году число украинцев, заболевших корью, может превысить 40 тыс.

В январе 2018 года вспышки кори зафиксировали во Львовской области и Киеве.

Корь - острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости. Основные симптомы болезни - высокая температура, воспаление слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, а также конъюнктивит, пятнисто-папулезная сыпь кожи и общая интоксикация.