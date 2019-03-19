Зачем вообще был этот Майдан? (Nowa Europa Wschodnia, Польша)

Прежде всего мне хотелось бы подчеркнуть, что я совершенно не верю в перспективу победы комика и актера Владимира Зеленского, который сейчас лидирует в опросах общественного мнения. Завышенный рейтинг - это результат огромных финансовых влияний олигарха Игоря Коломойского, который на самом деле выдумал этого человека. Зеленский может даже выйти во второй тур, поскольку он стал кандидатом-пустышкой, собирающим голоса украинцев, которые устали от олигархической системы и разочаровались в ней. Избиратели могут отдать за него голос в рамках чего-то вроде хэппенинга, считая, что таким образом они показывают фигу политикам.

Полагаю, однако, что в решающий момент у них не поднимется рука голосовать за человека, который совершенно не готов к тому, чтобы управлять государством, переживающим экономический кризис и ведущим военные действия в Донбассе. Участниками наиболее ожесточенного политического противостояния станут занимающие два следующих места в рейтингах Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. Именно один из них практически наверняка станет новым главой государства.

Их борьба приобрела настолько безжалостный характер, что напрашивается вопрос, зачем вообще был весь этот Майдан. Как мы помним, на рубеже 2013- 2014 годов протестующие в Киеве требовали вернуть украинскую политику в цивилизованное русло и отказаться от варварских методов управления страной, которые использовал Виктор Янукович. Тем не менее сейчас насилие вновь стало одним из элементов избирательной кампании. Я имею в виду беспорядки с участием ультраправых "Национальных дружин", произошедшие 9 марта во время предвыборного митинга Порошенко в Черкассах. В украинской прессе высказывается мнение, что деятельность этой военизированной организации, которая состоит преимущественно из бывших бойцов добровольческого батальона "Азов", тайно поддерживает глава МВД Арсен Аваков, симпатизирующий Тимошенко.

Некоторое время назад Тимошенко отказалась от уложенной вокруг головы косы- короны, которая была неотъемлемым элементом имиджа "оранжевой принцессы", и стала появляться на публике с хвостом, уложенным на плечо или завязанным на макушке. Будучи скомпрометировавшим себя политиком, она таким образом стремится убедить избирателей, что ее личность претерпела метаморфозу. Достаточно напомнить, что Тимошенко присутствует на украинской политической сцене уже 22 года. Она шесть раз получала мандат депутата парламента, дважды занимала пост главы правительства и один раз - вице-премьера.

Очередной элемент ее нового имиджа - очки в толстой темной оправе. Они призваны создать впечатление, что мы имеем дело со зрелым, начитанным и интеллигентным человеком, который приобрел жизненный опыт и осознал свои ошибки. А ошибок было немало. Больше всего избирателям запомнилось подписание в 2009 году невыгодных для Украины газовых соглашений с Россией.

Кандидатка представила свою сорокастраничную программу под названием "Новый курс Украины", содержащую в основном популистские социальные обещания, которые перемежаются с жесткой критикой в адрес действующего главы государства. Это, скорее, избирательная стратегия, при помощи которой Тимошенко позиционирует себя как главную оппонентку Порошенко, чем политическая программа в европейском смысле, поэтому сложно сказать, какую позицию занимает соперница президента - правую, левую или центристскую. Пожалуй, Порошенко находится ближе к правому флангу: частые отсылки к традиционным ценностям позволили ему привлечь консервативный электорат с Западной Украины.

Как совершенно справедливо отметил один из комментаторов "Нова Европа Всходня", мартовские выборы станут беспрецедентным событием в новейшей украинской истории, поскольку впервые среди имеющих шансы на победу участников президентской гонки нет представителя пророссийского лагеря. Однако говорить о том, что украинская политическая сцена приблизилась к европейским образцам, еще рано. На самом деле Порошенко, Тимошенко и Зеленский выступают в роли популистов, представляющих интересы отдельных олигархических кланов, а действительно независимый кандидат, Анатолий Гриценко, пользуется поддержкой всего 8% избирателей.

На мой взгляд, победа "оранжевой принцессы" совершенно реальна, более того, это событие могло бы вписаться в тренд на оздоровление украинской политической жизни. Если мы оглянемся назад, мы увидим, что исходным импульсом для формирования существующей системы послужила "оранжевая революция". Ранее у власти находились посткоммунистические "аппаратчики" (Кравчук, Кучма), которые умело лавировали между олигархами, но не допускали их к высоким государственным постам. Накануне "оранжевой революции" Янукович, которого поддерживал Ахметов, попытался обрести столь же сильную позицию, но прозападные круги олигархов не позволили ему этого сделать, фактически приведя в 2004 году к Майдану. Когда "оранжевая" коалиция распалась, а Янукович вернулся, Порошенко и Тимошенко должны были уйти в политическое небытие, но после второго Майдана они получили второй шанс, которого совершенно не заслуживали. Участники "оранжевых" событий один за другим покидали политическую сцену: сначала ушел Ющенко, потом украинцы выгнали Януковича. Проблема заключалась в том, что второй Майдан не создал новых харизматичных лидеров.

Коррупционные скандалы в окружении Порошенко (хотя бы последний - в Укроборонпроме) могут перечеркнуть его шансы на победу, хотя, конечно, бесспорным достижением действующего президента можно назвать то, что он предотвратил распад государства, который в 2014 году выглядел вполне реальной перспективой. Тимошенко безжалостно указывает на все промахи своего соперника, находясь в удобной позиции критика, который выглядит беспристрастным, поскольку не имеет отношения к нынешней правящей команде. Если разразятся новые скандалы, она может одержать победу, но дни олигархического режима уже будут сочтены, и в дальнейшем на Украине должна сформироваться европейская политическая модель.

Евгениуш Соболь