Задержан контрактник ВСУ, который продавал гранатометы и гранаты

На Черниговщине правоохранители задержали военнослужащего-контрактника, который продавал два гранатометы РПГ-26, за которые получил почти 19 тысяч гривень. В пресс-службе отметили, что задержанный уже не впервые осуществлял продажу оружия.

"Военнослужащий-контрактник еще в начале апреля с целью незаконного обогащения, из корыстных побуждений продал гражданскому лицу пять ручных гранат и почти полторы сотни патронов калибра 7,62 мм", - рассказали в Нацполиции.

По предварительной информации, боеприпасы были привезены военнослужащим из зоны проведения АТО. Оружие, боеприпасы и деньги изъяты.

Задержали злоумышленника по статье 208 о незаконных действиях с огнестрельным оружием и боеприпасами. Также его действия могут квалифицировать по еще одной статьей 410 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ.

Недавно в Черкассах в цех завода "Фотоприбор", который входит в состав государственного концерна "Укроборонпром" неизвестные ночью бросили две гранаты. Предприятие специализируется на разработке и изготовлении приборов ночного видения, систем прицеливания, наведения и управления огнем для бронетанковой техники и военной авиации.