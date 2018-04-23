Задержание доверенного лица Путина: подробности

На женщину, которая проводила на полуострове сбор подписей в поддержку выдвижения Путина в президенты вышли благодаря сообщениям в прессе.

Женщину, которая выступала в качестве доверенного лица в Крыму кандидата в президенты РФ Владимира Путина арестовали когда она проходила пограничный контроль с украинским биометрическим загранпаспортом.

Об этом в понедельник, 23 апреля, сообщил начальник управления прокуратуры АР Крым Игорь Поночовный, сообщает 112 Украина.

Он также рассказал, что украинские силовики вышли на злоумышленницу благодаря информации в СМИ, которая находится в свободном доступе.

"Она (злоумышленница) была установлена еще зимой, когда происходила подготовка к незаконному проведению выборов на территории АР Крым. Я хочу заверить, что доказательств по указанной гражданке Украины по государственной измене есть больше, чем достаточно", - заявил начальник управления прокуратуры АРК.

Ранее сообщалось, что на административной границе с Крымом украинские правоохранители задержали женщину, которая была "доверенным лицом" Владимира Путина на недавних выборах президента РФ на полуострове .

Отмечается, что она, действуя в интересах РФ и всероссийской общественной неправительственной организации "Волонтеры Победы", организовала и проводила незаконный сбор подписей на полуострове в поддержку выдвижения Путина в президенты.