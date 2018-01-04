Задержанного на взятке директора аэропорта Николаева выпустили под залог, - источник

Задержанного на взятке директора аэропорта Николаева Михаила Галайко выпустили под залог в 2,5 млн гривен, передает местное издание "Преступности. НЕТ" со ссылкой на источник в Главном управлении Национальной полиции в Николаевской области.

Сообщается, что 3 января 2018 года адвокаты Галайко пришли в следственный изолятор и предоставили квитанцию об уплате полной суммы залога. В связи с этим задержанного на взятке директора аэропорта выпустили из-под стражи.

Напомним, директор аэропорта Николаева был задержан на взятке 700 тыс. гривен 29 декабря. По данным следствия, всего Галайко предлагал 2,5 млн гривен главе Николаевской ОГА Алексею Савченко за продолжение трудового договора. Его задержали на передачи части взятки в кабинете Савченко. По словам главного прокурора области Тараса Дунаса, денежные средства изъяты, проводятся следственные действия.