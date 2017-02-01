Задержанного в Авдеевке корректировщика боевиков везут в Киев - на суд

Задержанному сегодня в Авдеевке корректировщику огня боевиков сообщено о подозрении, его везут в Киев для избрания меры пресечения.

Об этом сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

"Задержанному сегодня сотрудниками прокуратуры совместно с контрразведкой СБУ в Авдеевке пособнику террористов, который корректировал огонь противника, сообщили о подозрении по ч.3 ст.258-3 УКУ... Сейчас задержанного доставляют в Киев для продолжения следственных действий и избрания меры пресечения", - написала она.

Сарган сообщила, что задержанный - крымчанин, Третьяков Андрей, 1973 г.р.

"По предварительной информации, в течение двух месяцев он передавал информацию террористам", - добавила пресс-секретарь председателя ГПУ.