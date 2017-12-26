Задержаны подозреваемые в убийстве экс-директора "Укрспирта" Панкова

Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве бывшего и.о. директора ГП "Укрспирт" Виктора Панкова. Об этом рассказал глава Нацполиции Сергей Князев.

"Прекращена преступная деятельность группы, которая убивала и похищала людей в городе Киеве", - сообщил он.

По словам Князева, установлена причастность пятерых задержанных к избиению бизнесмена 29 марта, взрыву около киевского вуза 1 мая, покушению на другого бизнесмена 23 июня на ул. Тургеневская. Князев отметил, что задержанные подозреваются в убийстве Панкова. "Подозреваемый в организации покушения был задержан на территории соседнего государства",- сказал Князев.

Все задержанные арестованы без права внесения залога.

Как сообщали "Комментарии" , 30 мая утром в Дарницком районе Неизвестный из автомобиля "Ауди" красного цвета сделал несколько выстрелов в В.Панкова и поехал в направлении проспекта Петра Григоренко Киева Следствие не исключает, что мотивом убийства были личные финансовые обязательства покойного, семейные вопросы и т.д. По мнению советника министра внутренних дел Антона Геращенко, это было заказное убийство.

Предварительно установлено, что потерпевший получил четыре огнестрельных ранения.

"Левый берег"